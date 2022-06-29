Об этом 24 канала рассказала советница главы Харьковской ОВ Наталья Попова. Она также отметила, что фактически все пострадавшие были с улицы – люди просто сидели на лавочках или дети с детских площадок.

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В больницы поступили 5 детей. По состоянию на сегодняшний день большинство из них стабильны, один мальчик находился в крайне тяжелом состоянии, но сегодня утром врачи сообщили о том, что он уже дышал самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ,

– отметила Наталья Попова.

Сегодня Харьков также пострадал от обстрелов, предварительно из РСЗО. Жители Индустриального района Харькова слышали взрывы, по состоянию на данный момент пострадавших нет, добавила советница главы Харьковской ОВА.

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В Харькове 29 июня в 10.36 объявили о воздушной тревоге. Спустя более часа в городе раздались взрывы. Их слышали сразу в двух районах города. Речь идет об Индустриальном и Немышлянском.

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Напомним, что утром 29 июня враг нанес ракетный удар по Николаеву. По городу российские военные выпустили суммарно восемь ракет . Они попали в разные места, но одна из них – в многоэтажный дом .

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, погибли трое жителей дома . Еще пятеро получили ранения. Также травмирован один из спасателей, прибывший на место происшествия.

Напомним, что ракетный удар по Николаеву враг нанес тогда, когда в городе звучала воздушная тревога. Сирены слышали на Юге Украины. Известно также, что взрывы произошли и в Херсоне. Но поскольку он временно оккупирован, то ни о каких предупреждениях и речи быть не может.

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