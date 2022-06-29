Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова. За її словами, мешканці Харкова чули вибухи у двох районах міста.

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"Сьогодні Харків також постраждав від обстрілів, попередньо із РСЗВ. Мешканці Індустріального району Харкова чули вибухи, станом на зараз постраждалих немає". – додала радниця голови Харківської ОВА.

Пізніше, Наталія Попова на своїй сторінці у Фейсбуку зазначила, що у Чугуївському районі внаслідок обстрілу постраждала дитина 11-ти років та двоє дорослих.

Жахливий обстріл Харкова 27 червня

Унаслідок цинічних обстрілів Харкова 27 червня загинули 9 людей. Ще 29 мирних мешканців зазнали поранень. Серед них є 5 дітей. Зауважимо, росіяни гатять по місту касетними боєприпасами та ракетами.

До лікарень надійшли 5 діток. Станом на зараз більшість із них стабільні, один хлопчик перебував у вкрай важкому стані, але сьогодні вранці лікарі повідомили про те, що він вже дихав самостійно, без допомоги апарату ШВЛ,

– зазначила Наталія Попова.

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Окупанти атакували також і Миколаїв

Нагадаємо, що зранку 29 червня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. По місту російські військові випустили сумарно вісім ракет. Вони влучили у різні місця, але одна з них – у багатоповерховий будинок.

Як розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, загинуло троє мешканців будинку. Ще п'ятеро зазнали поранень. Також травмований один із рятувальників, який прибув на місце події.

Нагадаємо, що ракетного удару по Миколаєву ворог завдав тоді, коли у місті лунала повітряна тривога. Сирени чули на Півдні України. Відомо також, що вибухи були й у Херсоні. Але оскільки він тимчасово окупований, то про жодні попередження і мови бути не може.

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