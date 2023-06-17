В Херсоне избили известного волонтера, занимавшегося эвакуацией, – журналист

В Херсоне неизвестные избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вероятно, причиной конфликта стало то, что активист делал это бесплатно.

А вот нападавшие устроили себе бизнес – это так называемые "черные перевозчики", которые вывозят людей из Херсона в коммерческих целях – чтобы обогатиться, информирует 24 Канал.

Смотрите также Город понемногу оживает: в Херсоне откачивают воду и планируют подать напряжение.

Поэтому, якобы, им не понравилось, что волонтер регулярно помогает людям выезжать, поэтому коммерсанты набросились на него с кулаками.

Волонтера избили за то, что тот не наживается на горе

Отмечают, что имя потерпевшего – Карен, кроме эвакуации херсонцев, также поставлял в город гуманитарную помощь, проводил сборы на военные нужды и ведет свой телеграм-канал.

Об избиении волонтера сообщил местный журналист Константин Рыженко. Очевидцы также опубликовали видео нападения. Собственно они и сообщили, что нападавшим не понравилась регулярная эвакуация, которую проводил Карен.

В сети уже активно обсуждают инцидент, отмечают, что в то время как одни люди спасают, другие пытаются обогатиться на человеческом горе.

Двое нападавших избили волонтера в Херсоне: видео

Последние новости из Херсона: