В Херсоне избили известного волонтера, занимавшегося эвакуацией, – журналист
В Херсоне неизвестные избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вероятно, причиной конфликта стало то, что активист делал это бесплатно.
А вот нападавшие устроили себе бизнес – это так называемые "черные перевозчики", которые вывозят людей из Херсона в коммерческих целях – чтобы обогатиться, информирует 24 Канал.
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Поэтому, якобы, им не понравилось, что волонтер регулярно помогает людям выезжать, поэтому коммерсанты набросились на него с кулаками.
Волонтера избили за то, что тот не наживается на горе
Отмечают, что имя потерпевшего – Карен, кроме эвакуации херсонцев, также поставлял в город гуманитарную помощь, проводил сборы на военные нужды и ведет свой телеграм-канал.
Об избиении волонтера сообщил местный журналист Константин Рыженко. Очевидцы также опубликовали видео нападения. Собственно они и сообщили, что нападавшим не понравилась регулярная эвакуация, которую проводил Карен.
В сети уже активно обсуждают инцидент, отмечают, что в то время как одни люди спасают, другие пытаются обогатиться на человеческом горе.
Двое нападавших избили волонтера в Херсоне: видео
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