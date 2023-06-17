Город понемногу оживает: в Херсоне откачивают воду и планируют подать напряжение

Спасатели и другие службы работают над ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС. Уровень воды в Херсоне находится на уровне 1,09 метра.

В ГСЧС отчитались, что на утро 17 июня в Херсонской области остаются подтопленными около 28 населенных пунктов. Среди них 11 – на правом берегу, еще 17 – на левобережье.

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Актуальная ситуация в Херсонской области

В створе поста "Херсон" на реке Днепр наблюдается постепенное понижение уровня воды – 1,09 метра. Вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра. Всего из области эвакуировали 2 782 человек. Энергетики стали возвращать свет в подтопленные районы Херсона.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в области уже частично перешли к откачке воды. За прошедшие сутки специалисты откачали более 22 тысяч тонн воды.

По словам Прокудина, в Херсоне уже начались восстановительные работы в микрорайоне Остров. Территорию проверили взрывотехники и кинологи, а специалисты дорожной службы начали расчищать пути.

Сегодня на Острове начнут подавать напряжение, это позволит возобновить водоснабжение из артезианских скважин.

– подчеркнул Прокудин.

Он также добавил, что в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.

Что следует знать о подрыве Каховской ГЭС

6 июня в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, вызвав экоцид. После этого в Херсонской области ввели чрезвычайное положение и начали эвакуацию населения из опасных районов. В частности, из Корабельного района Херсона и нескольких поселков, оказавшихся под угрозой затопления.

Россияне, в свою очередь, никакой эвакуации не проводили. Более того, они даже запретили людям из затопленных населенных пунктов выезжать. Фактически "асвободители" бросили людей на оккупированной части Херсонщины на произвол судьбы.

Кроме того, что враг взорвал Каховскую ГЭС и цинично обвинил по всему Украину, россияне еще и начали обстреливать людей, которые спасались из затопленных районов. В частности, оккупанты несколько раз обстреливали микрорайон Корабел, где проводили эвакуацию херсонцев.

В Николаевской области остаются подтопленными 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе