Во время торжеств в центре Херсона звучал гимн Украины. Все жители радовались освобождению города из-под русской оккупации.

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Больше всего радуются детишки

В сети опубликовали трогательное видео, где маленькие херсонцы поют песню "Ой у лузі червона калина". Юные патриоты исполняют культовую песню на фоне торжеств по случаю официального поднятия флага Украины в Херсоне.

На видео видно, что на центральной площади города собралось немало людей, ставших свидетелями этого исторического события.

Дети исполняют патриотическую песню в центре Херсона: смотрите видео

В конце видео счастливые жители города скандируют "ВСУ!".

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