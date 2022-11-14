Во время торжеств в центре Херсона звучал гимн Украины. Все жители радовались освобождению города из-под русской оккупации.
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Больше всего радуются детишки
В сети опубликовали трогательное видео, где маленькие херсонцы поют песню "Ой у лузі червона калина". Юные патриоты исполняют культовую песню на фоне торжеств по случаю официального поднятия флага Украины в Херсоне.
На видео видно, что на центральной площади города собралось немало людей, ставших свидетелями этого исторического события.
Дети исполняют патриотическую песню в центре Херсона: смотрите видео
В конце видео счастливые жители города скандируют "ВСУ!".
Новости Херсона: самое важное
- 9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.
- 12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются убежать.
- Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.
- В этот же день Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.
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