Під час урочистостей у центрі Херсона лунав гімн України. Усі мешканці раділи звільненню міста з-під російської окупації.

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Найбільше радіють дітлахи

У мережі опублікували зворушливе відео, де маленькі херсонці співають пісню "Ой у лузі червона калина". Юні патріоти виконують культову пісню на фоні урочистостей з нагоди офіційного підняття прапора України у Херсоні.

На відео видно, що на центральній площі міста зібралось чимало людей, які стали свідками цієї історичної події.

Дітки виконують патріотичну пісню у центрі Херсона: дивіться відео

Наприкінці відео щасливі жителі міста скандують "ЗСУ!".

Новини Херсона: найважливіше

9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях. Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона.

12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.

Цього ж дня Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

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