Вздрогнул весь город, люди были заблокированы в доме: оккупанты ударили по центру Херсона

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Вечером 27 октября в Херсоне раздался взрыв.

Российские оккупанты продолжают наносить террористические атаки по территории Украины. Вечером 27 октября враг атаковал Юг.

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Сначала сообщили, что в Херсоне раздались взрывы. Впоследствии Роман Мрочко сообщил, что российские оккупанты продолжают атаковать город. Под обстрелом – центральная часть Херсона. Людей просили находиться в укрытиях гражданской защиты. Если нет возможности туда пойти, отмечали, что стоит находиться подальше от окон.

По состоянию на 19:20 сообщалось, что атака продолжается. Враг бил с левого берега. В Днепровском районе города раздавались взрывы. Впоследствии стало известно о разрушении.



В результате недавнего обстрела Херсона со стороны российских вражеских войск повреждено более десятка жилых домов в центре города, – говорится в сообщении.

К сожалению, есть пострадавшие. Женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет получили легкие ранения. Им оказали необходимую помощь.

"Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Однако повреждения легкие, им оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались", – рассказали в ОВА.

Детали от ГСЧС



Спасатели рассказали, что враг попал в центр города. От удара вздрогнул весь Херсон.

"Спасатели сразу прибыли на место происшествия. В одном из домов были заблокированы две женщины, 76 и 83 лет. Чрезвычайники эвакуировали их из помещения", – говорится в сообщении.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов. Опубликованные в сети такие кадры могут помочь врагу.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждую ракетную атаку. Украинские защитники освободят все населенные пункты. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность людей. В частности, говорится о левом берегу.