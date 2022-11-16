В Херсоне СБУ отлавливает тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда", – эксперт

Помощь жителей освобожденных территорий Херсонской области позволит СБУ быстрее выявить коллаборантов и диверсантов, а также предотвратить теракты и обстрелы гражданских объектов.

Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий.

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Сейчас начнется отлов тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда" и "Херсон никто сдавать не будет". Здесь СБУ лучше всего помогут местные. У каждого, кто ждал приход ВСУ, как у Арьи Старк из "Игры престолов", есть список врагов-коллаборантов,

– считает Голобуцкий.

Он отмечает, что Служба безопасности уже начала активную работу по выявлению диверсантов и предателей – "зачистку херсонских баштанов от вредителей". Но этот процесс значительно ускорится, если местные жители будут сообщать о предателях и о российских военных, на горячие линии, которые СБУ открыла.

Эксперт подчеркивает, что "всех этих временно живых стременных" надо задержать. Кроме того, по мнению Голобуцкого, на освобожденных территориях остается несколько российских военных.

Это не только брошенные "мобики", которым сказали "одевать женское платье и выбираться кто как может", но и "спецура" переодета в гражданское. Их задача – наводить русскую арту с левого берега, устраивать теракты и диверсии на коммуникационных узлах и объектах критической инфраструктуры.

– считает политолог.

Как сообщить СБУ о сообщниках россиян

15 ноября СБУ обратилась к жителям освобожденной Николаевщины и Херсонщины с призывом сообщать о предателях и коллаборантах. На территории этих областей работают отдельные горячие линии, где собирают информацию о тех, кто помогал россиянам во время оккупации:

Херсонская область: +38 068 132 98 76

Николаевская область: + 38 051 253 22 23

Также работает общеукраинская горячая линия СБУ: 0800501482.

Как заявил руководитель СБУ Василий Малюк, враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов.

"Наша задача – выявить их. Кроме того, у СБУ есть много информации о предателях и коллаборантах. Поэтому мы проверяем ее непосредственно на месте. Все, кто изменил Украине ради "русского мира", получат заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк. .