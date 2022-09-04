В Херсоне слышали взрывы в районе Антоновского моста: эффектные кадры

В Херсоне утром 4 сентября прогремели взрывы в районе Антоновского моста. Сами оккупанты сообщили о более 10 взрывах, заявив, что якобы работает российская система ПВО.

А вот в соцсетях пишут, что очередная серия "хлопка" связана с тем, что "Антоновскому мосту снова плохо", передает 24 канал.

​Важно Антоновский мост снова икает: возле него сильное задымление, вероятно, горит склад оккупантов

Предварительно, удар мог быть по левому берегу по съезду Антоновского моста. Впоследствии в сети появились видео, на которых виднеется дым в районе Антоновского моста. Поэтому, байки о российском ПВО – это очередная ложь оккупантов.

Добивание Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне: смотрите видео

Взрывы в Херсонской области: смотрите видео

Оккупанты заявляют о работе ПВО: смотрите видео

Для чего ВСУ продолжают бить по мостам Херсона

Сообщения о попадании ВСУ по мостам во временно оккупированной Херсонской области появляются чуть ли не ежедневно. Хотя может казаться, что по уже поврежденным мостам не нужно наносить удары, регулярные поставки "хлопка" оккупантам необходимы.

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что Антоновский мост построен очень хорошо и пробить его тем оружием, которое есть у ВСУ, не так и просто. Кроме того, россияне постоянно пытаются чинить мосты, например, заливать дыры бетоном или закрывать их разными листами, чтобы и дальше использовать мосты для провоза грузов.

Ступак рассказал, что случалось и такое, что после такого ремонта оккупанты сначала прогоняли по мосту пустые грузовики, а уже потом – заполненные оружием и амуницией. И именно тогда, когда колонна двигалась по мосту, ВСУ наносили очередной удар, одновременно уничтожая технику и повреждая мост.

Иван Ступак объяснил, зачем регулярно бить по мостам на оккупированной территории: смотрите видео