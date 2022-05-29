В Херсоне слышали взрывы, тревожная сирена звучала в соседних областях

В центральных регионах Украины в конце дня, 29 мая, объявили воздушные тревоги. Впоследствии в Херсонской области раздалась серия взрывов.

Пока неизвестно, что именно послужило причиной звуков похожих на взрывы. О них начали писать местные жители примерно в 22:15. Следует заметить, что уже через десять минут воздушная тревога была объявлена лишь в одной области – Винницкой. Также с 4 апреля красная на карте тревог Луганская область.

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Ранее слышались взрывы в других регионах

Примерно в 4 часа дня о таких же звуках писали жители Николаева и Харькова. До этого в городах не гудели сирены воздушной тревоги. Но даже без тревоги при звуках взрывов нужно быть в безопасных местах.

Взрывы в Николаеве подтвердил городской глава Александр Сенкевич. Относительно Харькова, то никакой информации не было. Однако впоследствии в сети обнародовали фото дыма, который поднимался в одном из районов города.

Впоследствии очевидцы рассказали Суспільному, что россияне в 16 часов обстреляли северную часть Харькова. Они атаковали гражданские объекты в жилых кварталах.

Стало известно об ужасной трагедии

Если увидели попадание снаряда или ракеты, нельзя снимать последствия вражеского удара. Если сделать публикацию таких материалов в соцсетях, это может помочь россиянам корректировать удар. Поэтому это в течение нескольких часов еще угрожает жизни гражданских, спасателей или наших защитников.

Утром, 29 мая, россияне начали обстрелы Николаева. Впоследствии стало известно о гибели гражданского мужчины. Он просто вышел на улицу за водой. Но домой так и не вернулся, потому что рядом с ним упал вражеский боеприпас.

Также были ранены 2 человека. Дело в том, что "прилет" был возле жилого дома. Там были выбиты окна, а некоторые осколки снаряда вообще попали в дома людей.

Впоследствии мэр города сообщил, что таким образом враг повредил 3 многоэтажки. В них всего было выбито примерно 300 окон в квартирах. А в некоторых местах были повреждены внешние стены и имущество в квартирах.

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