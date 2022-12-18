Был в лодке: патрульные под обстрелом спасли 64-летнего мужчину, который не мог передвигаться

Правоохранители из Одессы исполняют обязанности в уволенном Херсоне. Они спасли мужчину, который переплывал Днепр и попал под обстрел.

Об этом рассказали в патрульной полиции Одесской области. Инцидент произошел 18 декабря.

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"Сегодня одесские патрульные, выполняющие служебные обязанности в городе Херсон, получили вызов о мужчине, который на лодке направлялся в Херсон с левого берега реки Днепр, чтобы эвакуироваться", – рассказали в полиции.

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У мужчины была травмированная нога

Полицейские увидели мужчину, когда тот переплывал реку. В это время российские убийцы начали атаку с минометов и стрелкового оружия.

Как выяснилось, гражданин получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Не теряя времени, инспекторы на специальных ношах эвакуировали 64-летнего мужчину в безопасное место и передали медикам, – сообщили правоохранители.

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