Кроме того, по всей области также изменили продолжительность комендантского часа. Все эти решения были приняты на совете обороны Херсонской области.

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В каких населённых пунктах объявили эвакуацию детей

Прокудин отметил, что ночью 14 сентября оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб шестилетний мальчик. Кроме того, его тринадцатилетний брат находится в реанимации.

Малыш должен учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду русской артиллерии. Поэтому было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов,
– сказал он.

Это решение будет в первую очередь касаться прифронтовых населенных пунктов области, которые часто обстреливают оккупанты. Всего детей планируют эвакуировать из 31-го населенного пункта Херсонской области.

Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в следующих населенных пунктах Херсонской области:

  • Веселое;
  • Берислав;
  • Новоберислав;
  • Змиевка;
  • Красный Маяк;
  • Тягинка;
  • Ольговка;
  • Львовое;
  • Бургунка;
  • Николаевка;
  • Отрядокаменка;
  • Миловое;
  • Качкаровка;
  • Золотая Балка;
  • Новокаиры;
  • Дудчаны;
  • Никольское;
  • Михайловка;
  • Гавриловка;
  • Осокоровка;
  • Понятиевка;
  • Токаревка;
  • Белозерка;
  • Берегово;
  • Велетенское;
  • Днепровское;
  • Антоновка;
  • Садовое;
  • Камышаны;
  • Зимовник;
  • Приозерное.

Кроме этого, Прокудин также рассказал и об изменениях в комендантском часе в области. Теперь она продлится с 20 до 6 утра, то есть будет синхронизированной со световым днем.

Он также подчеркнул, что ОВА работает над невозможностью энергетического коллапса в регионе, а также готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода.

В заключение глава Херсонской области сказал, что другие решения совета касались именно обороны области. Поэтому подробностей он не разглашает, чтобы это стало "сюрпризом" для врага.

Россияне постоянно обстреливают Херсонскую область

  • Российские захватчики ночью 14 сентября ударили по Херсонской области. В результате этой атаки на месте погиб 6-летний мальчик, а его 13-летний брат сейчас находится в медицинском учреждении, имея многочисленные травмы.
  • До этого Херсонскую область оккупанты обстреляли 11 сентября. Тогда в результате атаки ранение получила фельдшер, работавшая в области.
  • Россияне также часто обстреливают и сам Херсон. В частности, 9 сентября они попали в жилой дом в городе, образовав там повреждения.