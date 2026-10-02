Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Почему будут судить двух жителей Херсонской области?

По данным следствия, в мае 2023 года они добровольно согласились сотрудничать с оккупантами и заняли руководящие должности на временно оккупированной территории.

57-летний мужчина стал так называемым заместителем главы Каланчацкой военно-гражданской администрации, а 29-летняя женщина – начальницей территориального управления в Скадовске.

На этих должностях они отвечали за работу коммунальных предприятий и служб. Также, по версии следствия, давали указания заменять украинскую государственную символику на российскую и помогали расселять российских военных в домах местных жителей, которые уехали на подконтрольную Украине территорию.

Херсонская областная прокуратура передала обвинительные акты в суд. Им инкриминируется коллаборационная деятельность.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Запорожье двух агентов ФСБ, которые готовили убийства четырех украинских военнослужащих.

По данным следствия, 18- и 19-летние парни через фейковые аккаунты на сайтах знакомств заманивали военных на встречи.

Там на них должны были напасть, а затем заснять убийства для российских кураторов.

Правоохранители разоблачили агентов, когда те искали места для засад. Во время обысков у них нашли телефоны с доказательствами связи с ФСБ, нож, травматический пистолет и гранату.