Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что кафиры похитили не только мэра Херсона, но и чиновников городского совета.

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Также, по неизвестным причинам, кафиры захватили помещение Херсоноблэнерго, фактически это позволяет им контролировать распределение электроэнергии по региону, отмечает местный активист.

Так же, россияне захватили Укрпочту, более того, руководитель херсонской дирекции Укрпочты решил пойти на сотрудничество с врагом. Что это меняет – раньше у херсонцев была возможность платить коммунальные счета именно через кассы Укрпочты, а теперь такая опция может исчезнуть.

– говорит Молчанов.

Часть почтовых работников, вероятно, будут работать дистанционно и под контролем Украины, а определенная часть, пожалуй, все же перейдет на сторону кафиров, добавляет активист.

Также, по словам Молчанова, более 10 кафиров во главе с Сальдо пришли в управление Пенсионным Фондом и потребовали там базу пенсионеров, проживающих в Херсоне.

Последние события на Хесонщине

Российские военные не могут поделить "сферу влияния" на временно оккупированных территориях Украины. В частности, перестрелки были зафиксированы в Чернобаевке и Новой Каховке.

По данным СБУ, российские кафиры на Херсонщине обезумевают от страха . Они жалуются, что их постоянно обстреливают украинские военные.

Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что россияне готовы самостоятельно убивать тех, кто не желает выполнять их преступные приказы. Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта с супругой.

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Херсонский активист отметил, что ситуация со связью в Херсоне – стабильно плохая. Более того, кафиры пытаются "убить Viber" – единственный канал коммуникации между оставшимися в оккупации херсонцами и подконтрольной частью Украины.

Россияне минируют Херсонскую область боеприпасами с 1950-х годов прошлого столетия. По данным разведки, они были уничтожены, однако российское командование присвоило средства на утилизацию и передало опасный груз передовым подразделениям захватчиков для минирования оборонных позиций.

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