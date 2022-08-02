В Херсонской области россияне расстреляли автобус с гражданскими
Людей пытались эвакуировать из села Староселье Бериславского района. Семь человек перевозили на микроавтобусе красного цвета, впрочем, россияне в упор расстреляли его.
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российские захватчики выстрелили в эвакуационный автобус противотанковой управляемой ракетой.
Появились кадры вчерашнего обстрела гражданского микроавтобуса в Херсонской области,
– сообщили в ведомстве.
Также напомнили, что в результате российской атаки на автобус с гражданскими погибли 3 человека, а еще 5 госпитализированы в больницу в довольно тяжелом состоянии.
Автобус с гражданскими в Херсонской области, который расстреляли россияне / Фото из фейсбука Оперативная группировка войск "Каховка"
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