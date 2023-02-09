Боролся за право пьянствовать: на Херсонщине российский мобилизованный взорвал командира гранатой

Кремлевские оккупанты хоть в большинстве своем и являются полностью контролируемыми собственным командованием, нередко устраивают локальные нетрезвые бунты. Почти всегда такие протесты оканчиваются гибелью как офицеров, так и низшего личного состава.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, после увольнения генерала Суровикина с должности главы оккупационных войск и назначения на его место главы генштаба Валерия Герасимова, личный состав захватчиков начали более тщательно проверять на соблюдение устава. В частности, из-за этого во многих российских подразделениях регулярно происходят достаточно серьезные конфликты между рядовым составом и командирами.

Смотрите также Публичное унижение Пригожина: почему Путин спас Шойгу с Герасимовым и начал топить Суровикина

Как бы офицеры среднего звена не давили на своих подчиненных и не пытались заставить их хотя бы прекратить употреблять алкоголь в неимоверном количестве, чем дальше от линии фронта, тем меньше трезвых россиян можно встретить.

Запретов нет только для кадыровцев

Приказ Герасимова о проверках внешнего вида солдат, запрете носить бороды и находиться в местах дислокации подразделений в грязной форме, использовать китайские беспилотники и автомобили, не стоящие на балансе воинских частей, сразу подорвал доверие к начальнику генштаба со стороны личного состава.

Поскольку отказаться от использования БПЛА или полагаться на то, что армия станет поставлять оккупантам хоть какие-то машины взамен волонтерских россияне не собирались, они просто проигнорировали большинство приказов Герасимова. Потому что гибнуть ради столь непутевых требований паркетного генерала им все же не очень хочется.

Тем не менее штабные офицеры начали достаточно тщательно выполнять задачи своего руководителя и начали разъезжать по позициям для проведения проверок.

Однако при этом никаких появлений кого-либо из российских офицеров в местах дислокации кадыровцев не было. Ведь эти выходцы с Кавказа занимают в захватническом войске особое положение и могут "проинспектировать" уязвимые места проверяющего. В то же время во всевозможные подразделения мобилизованных напыщенные штабные офицеры прибывают достаточно часто, лишают оккупантов премий и выписывают выговоры их руководству.

Именно из-за фактов частых проверок на левобережье Херсонской области командиры нижнего звена достаточно сильно нервничают и пытаются давить на своих подчиненных. Кое-где это становится еще одной причиной для конфликтов внутри захватнического войска. Ведь мобилизованные и кадровые оккупанты, приехавшие на украинскую землю убивать и грабить, не очень понимают, зачем им воздерживаться от обычных московитских привычек. Тем более, если любой момент жизни может стать для них последним то ли из-за прилета американского снаряда, то ли из-за визита кадыровцев.

При этом отстаивать свое право быть нетрезвым россияне способны гораздо более эффективно, чем бороться за право на свободную жизнь. Поэтому в одном из подразделений недалеко от Новой Каховки 28 января произошел неприятный для некоторых российских семей инцидент. Услышав звуки веселья, командир роты решил ворваться в помещение, где пьянствовали его подчиненные. Он угрожал посадить всех нетрезвых солдат в яму на несколько суток, когда терпение у одного из оккупантов лопнуло. Бунтуя против "командирского беспредела", мобилизованный решил бросить в командира гранату Ф-1. Понятно, что последствий подобного поступка он не просчитывал, поэтому взрыв задел и самого пьяницу.

Лейтенант остался без ног

Закончилась эта история вполне типично для многих российских застолий: тремя погибшими и восемью ранеными захватчиками. Командиру, который пытался унять подчиненных, одну ногу оторвало на месте, а другую ампутировали уже непосредственно в больнице. Еще 7 оккупантов находятся в больницах с травмами разной степени тяжести. При этом те, ранения которых медики оценивают как легкие, продолжают заливаться водкой каждый день.

Обратите внимание Опасны и просятся в тюрьму: бывшие заключенные возвращаются с войны в ужасном состоянии, – NYT

Впрочем, наиболее интересным и даже по-своему пикантным в ситуации является тот факт, что офицер-борец с алкоголизмом проводит немало часов за рюмкой вместе со своим "обидчиком". При этом ясно, что никаких компенсаций за травмы на войне никто из раненых не получит, а сам виновник инцидента не понесет никаких наказаний. Просто после малейшего лечения его отправят на передовую, но теперь уже не в "тихое" место, а на какой-то горячий участок фронта.

Никаких проверок и расследований инцидента российское командование не проводит. Как из-за нежелания признавать сам факт существования подобной проблемы, так и из-за того, что подобных случаев по всей Херсонской области происходит слишком много.