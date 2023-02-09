Боролся за право пьянствовать: на Херсонщине российский мобилизованный взорвал командира гранатой
Кремлевские оккупанты хоть в большинстве своем и являются полностью контролируемыми собственным командованием, нередко устраивают локальные нетрезвые бунты. Почти всегда такие протесты оканчиваются гибелью как офицеров, так и низшего личного состава.
По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, после увольнения генерала Суровикина с должности главы оккупационных войск и назначения на его место главы генштаба Валерия Герасимова, личный состав захватчиков начали более тщательно проверять на соблюдение устава. В частности, из-за этого во многих российских подразделениях регулярно происходят достаточно серьезные конфликты между рядовым составом и командирами.
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Как бы офицеры среднего звена не давили на своих подчиненных и не пытались заставить их хотя бы прекратить употреблять алкоголь в неимоверном количестве, чем дальше от линии фронта, тем меньше трезвых россиян можно встретить.
Запретов нет только для кадыровцев
- Приказ Герасимова о проверках внешнего вида солдат, запрете носить бороды и находиться в местах дислокации подразделений в грязной форме, использовать китайские беспилотники и автомобили, не стоящие на балансе воинских частей, сразу подорвал доверие к начальнику генштаба со стороны личного состава.
- Поскольку отказаться от использования БПЛА или полагаться на то, что армия станет поставлять оккупантам хоть какие-то машины взамен волонтерских россияне не собирались, они просто проигнорировали большинство приказов Герасимова. Потому что гибнуть ради столь непутевых требований паркетного генерала им все же не очень хочется.
- Тем не менее штабные офицеры начали достаточно тщательно выполнять задачи своего руководителя и начали разъезжать по позициям для проведения проверок.
- Однако при этом никаких появлений кого-либо из российских офицеров в местах дислокации кадыровцев не было. Ведь эти выходцы с Кавказа занимают в захватническом войске особое положение и могут "проинспектировать" уязвимые места проверяющего. В то же время во всевозможные подразделения мобилизованных напыщенные штабные офицеры прибывают достаточно часто, лишают оккупантов премий и выписывают выговоры их руководству.
Именно из-за фактов частых проверок на левобережье Херсонской области командиры нижнего звена достаточно сильно нервничают и пытаются давить на своих подчиненных. Кое-где это становится еще одной причиной для конфликтов внутри захватнического войска. Ведь мобилизованные и кадровые оккупанты, приехавшие на украинскую землю убивать и грабить, не очень понимают, зачем им воздерживаться от обычных московитских привычек. Тем более, если любой момент жизни может стать для них последним то ли из-за прилета американского снаряда, то ли из-за визита кадыровцев.
При этом отстаивать свое право быть нетрезвым россияне способны гораздо более эффективно, чем бороться за право на свободную жизнь. Поэтому в одном из подразделений недалеко от Новой Каховки 28 января произошел неприятный для некоторых российских семей инцидент. Услышав звуки веселья, командир роты решил ворваться в помещение, где пьянствовали его подчиненные. Он угрожал посадить всех нетрезвых солдат в яму на несколько суток, когда терпение у одного из оккупантов лопнуло. Бунтуя против "командирского беспредела", мобилизованный решил бросить в командира гранату Ф-1. Понятно, что последствий подобного поступка он не просчитывал, поэтому взрыв задел и самого пьяницу.
Лейтенант остался без ног
Закончилась эта история вполне типично для многих российских застолий: тремя погибшими и восемью ранеными захватчиками. Командиру, который пытался унять подчиненных, одну ногу оторвало на месте, а другую ампутировали уже непосредственно в больнице. Еще 7 оккупантов находятся в больницах с травмами разной степени тяжести. При этом те, ранения которых медики оценивают как легкие, продолжают заливаться водкой каждый день.
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Впрочем, наиболее интересным и даже по-своему пикантным в ситуации является тот факт, что офицер-борец с алкоголизмом проводит немало часов за рюмкой вместе со своим "обидчиком". При этом ясно, что никаких компенсаций за травмы на войне никто из раненых не получит, а сам виновник инцидента не понесет никаких наказаний. Просто после малейшего лечения его отправят на передовую, но теперь уже не в "тихое" место, а на какой-то горячий участок фронта.
Никаких проверок и расследований инцидента российское командование не проводит. Как из-за нежелания признавать сам факт существования подобной проблемы, так и из-за того, что подобных случаев по всей Херсонской области происходит слишком много.