Сплошная мель и разрушение: как Херсонщина приходит в себя от последствий подрыва Каховской ГЭС

Жители Херсонской области продолжают приходить в себя от подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Спасатели откачивают воду из жилых домов Херсона.

В ГСЧС сообщили, что за сутки 14 июня спасатели откачали более 21 тысячи тонн воды из 84 домов и подвалов. Кроме того, спасатели подвозят гражданам питьевую и техническую воду, продукты питания и вещи первой необходимости.

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Последствия подтоплений

Пиротехнические подразделения ГСЧС привлекаются для обследования территории, где взошла вода, для обнаружения взрывоопасных предметов. С начала работ удалось эвакуировать более 3700 человек и 264 животных.

Спасатели ликвидируют последствия подтоплений: смотрите видео

В штабе ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС сообщили, что уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" составляет уже 2 метра. Каждый час уровень воды снижается на 2 – 5 сантиметров.

Жители Херсонской области получают гуманитарную помощь / Фото ГСЧС Украины

Вода также постепенно сходит в районе природного парка "Нижнеднепровский". Пока средний уровень воды там меньше 2 метров.

Продолжается обмеление акватории и в нацпарке "Великий Луг". В то же время в национальном парке "Каменская Сечь" уровень снизился более чем на 11 метров.

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