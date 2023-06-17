Сплошная мель и разрушение: как Херсонщина приходит в себя от последствий подрыва Каховской ГЭС
Источник:ГСЧС Украины
Жители Херсонской области продолжают приходить в себя от подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Спасатели откачивают воду из жилых домов Херсона.
В ГСЧС сообщили, что за сутки 14 июня спасатели откачали более 21 тысячи тонн воды из 84 домов и подвалов. Кроме того, спасатели подвозят гражданам питьевую и техническую воду, продукты питания и вещи первой необходимости.
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Последствия подтоплений
Пиротехнические подразделения ГСЧС привлекаются для обследования территории, где взошла вода, для обнаружения взрывоопасных предметов. С начала работ удалось эвакуировать более 3700 человек и 264 животных.
Спасатели ликвидируют последствия подтоплений: смотрите видео
В штабе ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС сообщили, что уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" составляет уже 2 метра. Каждый час уровень воды снижается на 2 – 5 сантиметров.
Жители Херсонской области получают гуманитарную помощь / Фото ГСЧС Украины
Вода также постепенно сходит в районе природного парка "Нижнеднепровский". Пока средний уровень воды там меньше 2 метров.
Продолжается обмеление акватории и в нацпарке "Великий Луг". В то же время в национальном парке "Каменская Сечь" уровень снизился более чем на 11 метров.
В Херсонской области – существенное обмеление территорий: смотрите видео
Россия снова обстреляла Херсон: что известно
- 16 июня, русские оккупанты ударили по Таврическому микрорайону, Корабельном районе и центральной части Херсона.
- В течение дня российская армия 75 раз обстреляла Херсонщину, по Херсону выпустила 44 снаряда.
- Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. В результате обстрелов два человека погибли, 25 – получили ранения.