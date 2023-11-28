Там была опасность атаки русскими беспилотниками типа "Шахед", по которым отработали наши защитники неба. 24 Канал призывает жителей области не выходить из укрытий до конца отбоя, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим военным.

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В Хмельницкой области были громкие звуки

Воздушные силы объявили тревогу в Хмельницкой области около 21 часов 12 минут. Тогда сообщалось об очередной российской опасности с неба.

Несколько групп (ударных БПЛА – 24 Канал) с северной и южной стороны Винницкой области в направлении Хмельницкой области,

– сказали в Воздушных силах.

В мониторинговом телеграм-канале Monitor рассказали, что одна из групп "Шахедов" около 21 часа 39 минут находилась на границе Хмельницкой области и двигалась курсом на Запад.

Около 22 часов в Monitor предупредили об опасности жителей Староконстантинова в Хмельницкой области. Там подчеркнули, что группы беспилотников двигаются в направлении города.

В конце концов, мониторинговые телеграм-каналы около 22 часов 2 минуты сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

"Хмельницкая область. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении канала.

Подтвердил работу ПВО и первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин. Он попросил граждан оставаться в укрытиях.

По состоянию на 22 часа 19 минут воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается. Мониторинговые каналы отмечают, что беспилотники покинули территорию города Староконстантинов и двигаются в Шепетовский район области.

Мониторинговые телеграм-каналы около 22 часов 23 минуты сообщили, что в Староконстантинове прогремели взрывы.

В телеграм-канале Monitor отметили, что основная масса ударных БПЛА следует на Северо-Запад Хмельницкой области мимо Староконстантинова. В частности, их вектор движения по населенным пунктам Шепетовка и Славута.

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