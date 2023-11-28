Там була небезпека атаки російськими безпілотниками типу "Шахед", по яких відпрацювали наші захисники неба. 24 Канал закликає жителів області не виходити з укриттів до кінця відбою, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим військовим.

До теми На Київщині працює ППО: групи "Шахедів" – у повітряному просторі України

У Хмельницькій області були гучні звуки

Повітряні сили оголосили тривогу у Хмельницькій області близько 21 години 12 хвилин. Тоді повідомляли про чергову російську небезпеку з неба.

Декілька груп (ударних БпЛА – 24 Канал) з північної та південної сторони Вінницької області в напрямку Хмельниччини,

– сказали у Повітряних силах.

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor розповіли, що одна з груп "Шахедів" близько 21 години 39 хвилин перебувала на межі Хмельницької області й рухалася курсом на Захід.