На Хмельнитчине сбили 10 "Шахедов": горит склад

Российские захватчики 12 сентября атаковали Хмельницкую область "Шахедами". Вспыхнул пожар на складе хранения мебельной продукции.

Об этом сообщил председатель ОВА. Сергей Тюрин рассказал, сколько российских дронов сбила ПВО.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Хмельницкую область

Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 10 вражеских БПЛА типа "Shahed".

Вместе с тем, возник пожар на одном из складов хранения мебельной продукции,

– заявил председатель ОВА.

Отметил, что над ликвидацией пожара работает подразделение ГСЧС.

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Кстати, оккупанты также снова пытались атаковать столицу. Вражеские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному.

Впрочем, ни один из дронов не добрался до Киева. Защитники неба сбили российские БПЛА на подлетах к столице. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.