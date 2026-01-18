Укр Рус
18 января, 02:52
2

В Хмельницкой области слышали взрывы

Ирина Пундор
Основные тезисы
  • В ночь на 18 января в Хмельницкой области и в самом Хмельницком прогремели взрывы.
  • Область атаковали ударные БпЛА.

В ночь на 18 января Украину атаковали дроны-камикадзе. Беспилотники добрались до Хмельницкой области. В области слышали взрывы.

О взрывах сообщило Суспильне, информирует 24 Канал.

Что известно о взрывах в Хмельницкой области?

Громко в области было около 2:40 ночи. Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе удара "Шахедов". Они добрались до Хмельницкой области из Винницкой области. Местные телеграмм-каналы сообщали даже, что взрывы слышали в самом Хмельницком. Вероятно, БпЛА мог быть над самым городом.

Через 10 минут прогремели повторные взрывы. Пока неизвестно, это работа сил ПВО или "прилет". Еще через несколько минут – третий взрыв. Официальной информации от властей или военных пока нет.

Противовоздушная оборона около 2 ночи работала по дронам и в Киевской области. Тревогу из-за угрозы удара объявили как на Киевщине, так и в самой столице.

Как происходил удар беспилотниками в ночь 18 января?

  • От дрона пострадал Холодногорский район Харькова.
  • "Шахед попал в частный дом. Мэр города Игорь Терехов отметил, что на месте вспыхнул пожар. Под завалами могут быть люди.
  • К сожалению, погибла молодая женщина, ей было всего 20 лет. Еще одну девушку доставили в больницу.

 