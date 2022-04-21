В Хмельницкой области женщина передавала оккупантам карты с метками стратегических объектов

В Хмельницкой области местная жительница с антиукраинскими взглядами плодотворно сотрудничала с оккупантами. Все завершилось "неожиданно": ее поймали правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Она серьезно помогала оккупантам.

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Передавала данные о важных объектах

Женщина ставила специальные метки на картах, где находились военные и важные гражданские объекты инфраструктуры в Хмельницкой области. Все данные подозреваемая передавала кураторам через мессенджеры.

К тому же женщина создала паблик в фейсбуке, где распространяла антиукраинскую пропаганду. Она оправдывала действия российских оккупантов и призвала изменить границы государственной границы Украины.

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