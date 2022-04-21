Жінці повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Вона серйозно допомагала окупантам.

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Передавала дані про важливі об’єкти

Жінка ставила спеціальні мітки на картах, де були розташовані військові та важливі цивільні об’єкти інфраструктури на Хмельниччині. Усі дані підозрювана передавала кураторам через месенджери.

До цього ж жінка створила паблік у фейсбуці, де поширювала антиукраїнську пропаганду. Вона виправдовувала дії російських окупантів та закликала змінити межі державного кордону України.

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