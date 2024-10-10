Из-за избиения попал в больницу: полиция возбудила дело о драке в общежитии Хмельницкого

Первокурсник Высшего профессионального училища в Хмельницком был госпитализирован в реанимацию после того, как его избил другой студент. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Об этом пишет полиция Хмельницкой области. Мать пострадавшего говорит, что у ее сына систематически требовали деньги.

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В Хмельницком избили студента

Мать пострадавшего 15-летнего Дениса Мельника рассказала, что проблемы у сына начались сразу с начала учебного года. У парня быстро заканчивались средства, и он не рассказывал, в чем причина.

2 октября, около полуночи, Денис в очередной раз позвонил матери и просил деньги. Однако потом Денис не брал трубку. После только прислал сообщение: "Меня избили, требуют двести гривен". Когда женщина не смогла дозвониться до своего ребенка, то вызвала полицию.

Как оказалось, около 23:00 в общежитии Дениса избил 17-летний студент.

Там ситуация какая была: он у него требовал те деньги, а потом неожиданно начал бить. В комнате были 5 или 6 ребят. Бил один. Кто-то там хотел разнять, тот начал им угрожать: "Я с вами разберусь". Было большое видео, но они его стерли, потому что он угрожал. Сбросили только короткое видео,

– рассказала мать подростка.

Дениса госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу. До 8 октября он находился в реанимации. Сейчас его перевели в хирургическое отделение.

"Ему нельзя ни поворачиваться, ни двигаться потому, что есть разрыв селезенки, кровоизлияние. На селезенке образовалась киста, ушиб почек, пошли изменения в легких, есть жидкость в легких, ему трудно дышать. Еще голова побита. Он весь был синий – голова, грудь, сотрясение головного мозга", – рассказала мама Дениса.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по статье за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Сейчас всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили. Расследование продолжается, по результатам экспертиз будут решать вопрос сообщения о подозрении.