Правоохранители уже сообщили фигуранту подозрение в жестоком обращении с животными.

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Избиение собаки в Киеве

Так, в полиции Киева рассказали, что киевлянин находился в одном из почтовых отделений на Печерске, в помещении которого также была женщина с собакой породы пудель. Животное бегало вокруг посетителей, поскольку очень дружелюбное и любит, чтобы его погладили. Песик начал ластиться к фигуранту, становясь на задние лапы, однако, очевидно, мужчине это не понравилось и он изо всех сил ударил ногой собаке по голове. Животное некоторое время не могло встать.

Владелица сразу отвезла собаку в ветеринарную клинику, где у собачки по кличке Падди диагностировали ушибы. Животное нуждается в длительном лечении,

– отметили правоохранители.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева 51-летнему гражданину сообщено о подозрении в жестоком обращении с собакой (ч.1 ст. 299 УК Украины). Мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.