Правоохоронці вже повідомили фігуранту підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

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Побиття собаки у Києві

Так, у поліції Києва розповіли, що киянин перебував в одному з поштових відділень на Печерську, у приміщенні якого також була жінка з собакою породи пудель. Тварина бігала навколо відвідувачів, оскільки дуже дружелюбна та любить, щоб її погладили. Песик почав лащитися до фігуранта, стаючи на задні лапи, однак, вочевидь, чоловік це не сподобалося і він щосили вдарив ногою собаці по голові. Тваринка деякий час не могла підвестися.

Власниця одразу відвезла собаку до ветеринарної клініки, де у песика на прізвисько Падді діагностували забої. Тварина потребує тривалого лікування,

– зазначили правоохоронці.

За процесуального керівництва прокуратури Києва 51-річному громадянину повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з собакою (ч.1 ст. 299 КК України). Чоловіку загрожує арешт на строк до 6 місяців або ж обмеження волі до трьох років.