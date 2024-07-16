В Хмельницком избили военного и его жену из-за замечания о русской музыке

В Хмельницком избили военнослужащего и его жену из-за русской музыки, которую слушали участники конфликта во время комендантского часа.

Обстоятельства инцидента рассказало местное издание "Vsim.ua". В полиции Хмельницкой области сообщили 24 Каналу, что начато уголовное производство.

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Конфликт вспыхнул внезапно

Муж Иванны Фиголь – Валентин приехал в отпуск, чтобы навестить мать после инфаркта. В ночь на 13 июля пара прогуливалась с собакой и возвращаясь домой услышали, как в одной из квартир громко включили русскую музыку.

Соседи неоднократно жаловались на них. Мы зашли в подъезд, мужчина постучал им в дверь. Сначала никто не открыл. Второй раз постучал – дверь открылась и на моего мужа наставили пистолет в грудь. Я стала между ними и пыталась успокоить соседа,

– рассказала Иванна.

По словам женщины, сосед ее не слушал и продолжал угрожать пистолетом, а потом дал рукояткой мужчине по голове.

"Позже выбежали из квартиры еще двое, повалили нас на землю и начали бить руками и ногами", – добавила потерпевшая.

Нападающий – работник ТЦК

По словам потерпевшей, нападающий – работник ТЦК. Его зовут Юрий и, мол, ранее он неоднократно угрожал жителям дома.

Иванна вызвала полицию и сообщила нападение и попросила правоохранителей вызвать скорую. При этом, как она убеждает, соседи продолжать угрожать ей даже в присутствии патрульных.

У Иванны диагностировали ушиб внутренних органов, ребер и грудной клетки, а у ее мужа – разбита голова, медикам пришлось наложить швы. Валентин наращи отправился на фронт.

Что говорят в полиции

В Хмельницком районном управлении полиции сообщили, что делом об избиении защитника будет заниматься военная прокуратура.

Возбуждено дело по статье 125 Уголовного кодекса Украины, об умышленном легком телесном повреждении.