Обставини інциденту розповіло місцеве видання "Vsim.ua". У поліції Хмельницької області повідомили 24 Каналу, що розпочато кримінальне провадження.

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Конфлікт спалахнув раптово

Чоловік Іванни Фіголь – Валентин приїхав у відпустку, щоб провідати матір після інфаркту. У ніч проти 13 липня пара прогулювалась з собакою і повертаючись додому почули, як в одній із квартир гучно включили російську музику.

Сусіди неодноразово скаржилися на них. Ми зайшли у під'їзд, чоловік постукав їм у двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав – двері відчинились і на мого чоловіка наставили пістолет у груди. Я стала між ними і намагалась заспокоїти сусіда,

– розповіла Іванна.

За словами жінки, сусід її не слухав і продовжував погрожувати пістолетом, а тоді дав рукояткою чоловікові по голові.

"Пізніше вибігли з квартири ще двоє, повалили нас на землю і почали бити руками і ногами", – додала потерпіла.

Нападник – працівник ТЦК

За словами потерпілої, нападник – працівник ТЦК. Його звуть Юрій і, мовляв, раніше він неодноразово погрожував мешканцям будинку.

Іванна викликала поліцію та повідомила напад та попросила правоохоронців викликати швидку. При цьому, як вона переконує, сусіди продовжувати погрожувати їй навіть у присутності патрульних.

У Іванни діагностували забій внутрішніх органів, ребер і грудної клітки, а у її чоловіка – розбита голова, медикам довелося накласти шви. Валентин наращі вирушив на фронт.

Що кажуть у поліції

У Хмельницькому районному управлінні поліції повідомили, що справою про побиття захисника займатиметься військова прокуратура.

Порушено справу за статтею 125 Кримінального кодексу України, про умисне легке тілесне ушкодження.