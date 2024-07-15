Інцидент стався цієї ночі, 15 липня у місті Буськ Львівської області. У поліції повідомили, що встановлюють усі обставини.
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У ТЦК на Львівщині стався вибух
Невідомі кинули гранату в будівлю РТЦК та СП. Унаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджено будівлю. Винуватців вибуху шукає поліція.
У поліції уточнили, що вибух стався близько 1:45 ночі понеділка.
Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ, Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік,
– повідомли правоохоронці.
На місці працюють оперативники
Зазначають, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.
"Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події", – додали у поліції.
Граната вибухнула поблизу ТЦК
Місцеве медіа "Буський медіапортал" з посиланням на начальника районного відділення поліції Миколу Патинока пише, що граната розірвалася біля приміщення, осколками вибито два вікна.