Взрывы прогремели в Хмельницком около 4:30. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о взрыве в Хмельницком?

Тревогу в городе объявили в 3:56. Это был желтый уровень угрозы, то есть атака с использованием дронов.

В то же время Воздушные силы сообщили о БПЛА в Житомирской области, который держит курс на Хмельницкую область. А уже в 4:21, по данным мониторинговых ресурсов, дрон залетел в Хмельницкий.

Через несколько минут после этого раздались взрывы. Предположительно, могло произойти попадание, однако эта информация не подтверждена. Более того, на данный момент нет никаких официальных сообщений ни о самих взрывах, ни о последствиях.

По состоянию на 4:45 в Хмельницкой области все еще находились ударные дроны. В частности, что минимум один снова был над областным центром.

Добавим, что этой ночью враг также атаковал Ровно – в городе раздавались мощные взрывы. А сам Хмельницкий подвергся удару совсем недавно – вечером 9 сентября. Тогда на территории местного рынка вспыхнул пожар. В результате повторной детонации пострадали спасатели.