В Хмельницком правоохранители раскрыли сеть мошеннических колл-центров, которые работали в квартирах. По данным следствия, участники группы звонили людям, обманывали их и выманивали деньги.

Об этом сообщает СБУ.

Как работали мошеннические колл-центры?

Организатором незаконного бизнеса был 29-летний мужчина. Он привлек к схеме еще 11 человек, обеспечил их техникой и распределил обязанности.

Чтобы не привлекать внимания правоохранителей, участники группы обустроили колл-центры в квартирах, где сами жили. Всего они использовали 11 собственных и арендованных помещений.

Работу сети организатор контролировал через закрытый чат в Telegram. Участники общались под вымышленными именами, которые регулярно меняли, и не звонили друг другу напрямую.

Мошенники заранее собирали личные данные потенциальных жертв, в частности об их материальном положении. Затем звонили людям и с помощью обмана и психологического давления пытались завладеть их деньгами.

В ноябре 2026 года правоохранители провели 18 обысков и задержали 12 участников группы. В ходе следственных действий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, документы и наличные деньги в различных валютах. Общая сумма изъятых денег составляет около 1 миллиона гривен в эквиваленте.

Обыски у фигурантов / СБУ, Офис генпрокурора Украины

Организатору сообщили о подозрении в создании мошеннической организованной группы и руководстве ею. Еще 11 людям инкриминируют участие в этой группе.

По этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех возможных участников схемы.

Напомним, в июле в Украине раскрыли масштабную международную " сеть мошеннических колл-центров ", сотрудники которой выманивали деньги под видом инвестиций в криптовалюту и с помощью других схем. С начала 2026 года правоохранители сообщили о подозрении 81 человеку, причастному к работе таких незаконных офисов.

Общая сумма убытков от деятельности мошенников превысила 210 миллионов гривен. Колл-центры работали, в частности, в Киеве, Львове и в Днепропетровской области.

В ходе операций правоохранители ликвидировали более 2 тысяч рабочих мест, которые использовались для мошенничества. Сотрудники колл-центров действовали по заранее подготовленным сценариям, манипулировали людьми и оказывали на них психологическое давление, чтобы заставить отдать деньги.

Среди потерпевших были не только украинцы, но и граждане стран Евросоюза, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Молдовы.