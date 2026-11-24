Про це повідомляє СБУ.

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Як працювали шахрайські колцентри?

Організатором незаконного бізнесу був 29-річний чоловік. Він залучив до схеми ще 11 людей, забезпечив їх технікою та розподілив обов'язки.

Щоб не привертати уваги правоохоронців, учасники групи облаштували колцентри у квартирах, де самі жили. Загалом вони використовували 11 власних та орендованих помешкань.

Роботу мережі організатор контролював через закритий чат у Telegram. Учасники спілкувалися під вигаданими іменами, які регулярно змінювали, та не телефонували одне одному напряму.

Шахраї заздалегідь збирали особисті дані потенційних жертв, зокрема про їхній майновий стан. Потім телефонували людям і за допомогою обману та психологічного тиску намагалися заволодіти їхніми грошима.

У листопаді 2026 року правоохоронці провели 18 обшуків і затримали 12 учасників групи. Під час слідчих дій вилучили комп'ютери, мобільні телефони, документи та готівку в різних валютах. Загальна сума вилучених грошей становить близько 1 мільйона гривень в еквіваленті.

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Обшуки у фігурантів / СБУ, Офіс генпрокурора України

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Організатору повідомили про підозру у створенні шахрайської організованої групи та керівництві нею. Ще 11 людям інкримінують участь у цій групі.

За цією статтею їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників схеми.

Нагадаємо, у липні в Україні викрили масштабну міжнародну мережу шахрайських колцентрів, працівники яких виманювали гроші під виглядом інвестицій у криптовалюту та за допомогою інших схем. Від початку 2026 року правоохоронці повідомили про підозру 81 людині, причетній до роботи таких незаконних офісів.

Загальна сума збитків від діяльності шахраїв перевищила 210 мільйонів гривень. Колцентри працювали, зокрема, у Києві, Львові та на Дніпропетровщині.

Під час операцій правоохоронці ліквідували понад 2 тисячі робочих місць, які використовували для шахрайства. Працівники колцентрів діяли за заздалегідь підготовленими сценаріями, маніпулювали людьми та тиснули на них психологічно, щоб змусити віддати гроші.

Серед потерпілих були не лише українці, а й громадяни країн Євросоюзу, Киргизстану, Узбекистану, Грузії та Молдови.