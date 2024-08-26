Туда направлялись вражеские "Шахеды". 24 Канал призывает жителей Хмельницкого оставаться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Хмельницком
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 05:27. Туда двигались российские дроны-камикадзе типа "Шахед".
О взрывах стало известно уже через около 3 часов, в 08:14. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
В Хмельницком слышны звуки взрывов,
– написали корреспонденты.
В 08:20 в городе также слышали повторные взрывы. Сейчас о последствиях атаки местные власти пока не сообщали. Информация о разрушениях или пострадавших пока также отсутствует.
Через 11 минут в Хмельницком в третий раз прогремели взрывы, передали корреспонденты Общественного. В 09:07 стало известно о четвертом взрыве в городе.
Стоит отметить, что Воздушные силы также предупреждали и о пусках крылатых ракет в северо-западном направлении.
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