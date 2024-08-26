Туди прямували ворожі "Шахеди". 24 Канал закликає жителів Хмельницького лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми На Вінниччині чули звук вибухів

Що відомо про вибухи у Хмельницькому

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 05:27. Туди рухалися російські дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про вибухи стало відомо вже через близько 3 години, о 08:14. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У Хмельницькому чутно звуки вибухів,

– написали кореспонденти.

О 08:20 у місті також чули повторні вибухи. Наразі про наслідки атаки місцева влада поки що не повідомляла. Інформація про руйнування чи потерпілих наразі також відсутня.

Через 11 хвилин у Хмельницькому втретє пролунали вибухи, передали кореспонденти Суспільного. О 09:07 стало відомо про четвертий вибух у місті.

Варто зазначити, що Повітряні сили також попереджали й про пуски крилатих ракет у північно-західному напрямку.

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