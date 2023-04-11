Об этом сообщили в Хмельницкой ОВО. Соответствующий указ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Комендантский час в Хмельницкой области на Пасху

В ночь с 15 на 16 апреля в Хмельницкой области комендантский час установлен с 00:00 до 03:00.

Рекомендуем всем воздержаться от массовых скоплений. Не пренебрегайте своей безопасностью! В эти праздничные дни будем молиться о скорейшей победе. Желаем всем мирных и светлых праздников!

– отметили в ведомстве.

Напомним, комендантский час – это определенное правительственным приказом время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила.

Обратите внимание! Где и сколько длится комендантский час – читайте по ссылке.

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