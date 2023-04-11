Про це повідомили в Хмельницькій ОВА. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Комендантська година на Хмельниччині на Великдень

У ніч з 15 на 16 квітня у Хмельницькій області комендантська година встановлена з 00:00 до 03:00.

Рекомендуємо усім утриматися від масових скупчень. Не нехтуйте своєю безпекою! У ці святкові дні будемо молитися за якнайшвидшу перемогу. Бажаємо всім мирних та світлих свят!

– зазначили у відомстві.

Нагадаємо, комендантська година – це визначений урядовим наказом час, протягом якого громадяни мають дотримуватися певних правил.

Зверніть увагу! Де та скільки триває комендантська година – читайте за посиланням.

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