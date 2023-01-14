Россия запустила по Украине более 30 ракет: сколько удалось сбить

В субботу, 14 января, оккупанты совершили первую в 2023 году массированную ракетную атаку по Украине. В результате попаданий погибли и ранены люди, повреждены объекты критической инфраструктуры.

Утром россияне атаковали Киев. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) с северного направления.

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Какие ракеты враг запускал по Украине

Днем, по словам Залужного, государство-террорист применило высокоточное оружие по объектам критической инфраструктуры Украины:

крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22;

крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

управляемые авиационные ракеты Х-59.

Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

Сколько ракет удалось сбить

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

Сколько ракет сбили над Украиной / Фото из телеграм-канала Залужного

Залужный отметил, что Украина обязательно отомстит за теракты, которые совершает Россия на нашей территории.

Впоследствии в Воздушных силах Украины уточнили, что всего ПВО уничтожило 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

В небе над Украиной ликвидировали 25 вражеских ракет / Фото Воздушные силы Украины

Обстрелы Украины 14 января: что известно