Россия запустила по Украине более 30 ракет: сколько удалось сбить
Источник:Валерий Залужный
В субботу, 14 января, оккупанты совершили первую в 2023 году массированную ракетную атаку по Украине. В результате попаданий погибли и ранены люди, повреждены объекты критической инфраструктуры.
Утром россияне атаковали Киев. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) с северного направления.
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Какие ракеты враг запускал по Украине
Днем, по словам Залужного, государство-террорист применило высокоточное оружие по объектам критической инфраструктуры Украины:
- крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22;
- крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- управляемые авиационные ракеты Х-59.
Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.
Сколько ракет удалось сбить
Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.
Залужный отметил, что Украина обязательно отомстит за теракты, которые совершает Россия на нашей территории.
Впоследствии в Воздушных силах Украины уточнили, что всего ПВО уничтожило 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.
Обстрелы Украины 14 января: что известно
- После 14.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Первые вражеские ракеты были замечены над Николаевской областью, но впоследствии они зашли в воздушное пространство других областей.
- На Днепропетровской и Хмельницкой областями успешно сработало ПВО. Однако зафиксировали попадание ракеты в жилой дом в Днепре. Под завалами оказались люди.
- В Харьковской области россияне попали в объект критической инфраструктуры, поэтому в области ввели аварийные отключения света.
- В Днепре слышали взрывы. К сожалению, есть попадание в многоквартирный дом. По состоянию на вечер спасены 20 человек, из них – 3 ребенка. Погибли 5 человек, ранены 27 человек (из них 6 детей). Кроме того, загорелось 15 автомобилей. Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома.