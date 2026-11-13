Недвижимость в Ницце за деньги из бюджета на бронежилеты: Украина и Франция провели расследование

Украинские правоохранители совместно с коллегами из Франции провели серию обысков в Ницце. Следственные действия касаются отмывания почти 2 миллиардов гривен при закупке некачественных бронежилетов для Сил обороны.

На присвоенные средства злоумышленники приобрели элитную недвижимость во Франции. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о деле?

В Службе безопасности Украины сообщили, что расследование ведется совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора. Также с украинскими коллегами сотрудничают французские правоохранители во исполнение запроса о международной правовой помощи по вопросу легализации доходов, полученных в 2022 году.

По материалам следствия, участники сделки получили стопроцентную предоплату из бюджета и приобрели 67 тысяч бронежилетов для Сил обороны. Однако независимая баллистическая экспертиза впоследствии выяснила, что средства защиты не соответствовали заявленному классу безопасности.

Правоохранители установили, что часть полученных средств фигуранты потратили на покупку недвижимости на Лазурном берегу Франции. На эти средства они приобретали элитные жилые и коммерческие помещения, оформляя имущество на близких родственников.

В ходе обысков в Ницце следователи изъяли документацию, телефоны и другие электронные носители, которые направили на экспертизу. На элитные объекты недвижимости и французские банковские счета фигурантов уже наложен арест.

Правоохранители продолжают собирать доказательства. Материалы по самому делу о закупке некачественных бронежилетов уже рассматриваются в суде.

Напомним, что НАБУ и САП направили в суд дело о хищении государственных средств во время закупок продовольствия для ВСУ в 2022 году. По данным следствия, две компании-поставщики с помощью манипуляций с ценами незаконно получили более 733 миллионов гривен сверхприбыли.