"Дроны будут охотиться в России": эксперт рассказал о переговорах с США о Starlink

Украина ведет переговоры с США о расширении деятельности Starlink и поставке ракет для Patriot. Киев рассматривает компромиссные решения, которые позволят дронам охотиться на вражеские пусковые установки непосредственно на территории России.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала рассказал, что между Киевом и Вашингтоном продолжаются сложные дипломатические переговоры о компромиссах. По его словам, рассматривается сценарий, при котором Украина может воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в обмен на ракеты для комплексов Patriot или доступ к спутниковой сети над территорией противника.

Позиция США и опасность быстрого перемирия

Как пояснил эксперт, отдельные политические круги в Соединенных Штатах стремятся максимально быстро остановить боевые действия, несмотря на долгосрочные последствия для безопасности нашего государства. Прекращение огня без надежных гарантий позволит агрессору снять экономические санкции, накопить новые силы и снова провести атаку через несколько лет.

Американцам совершенно безразлично, как закончится эта война. Главное, чтобы прекратились боевые действия. О последствиях, соответственно, они не думают и о будущем Украины также не думают,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Работа беспилотников в глубине России

В то же время Украина располагает весомыми рычагами влияния, поскольку технологии американских оборонных компаний проходят испытания в условиях интенсивных боев. Благодаря этому Киев настаивает на снятии географических ограничений для спутникового оборудования.

Украина ведет переговоры. Это реально достижимо. В частности, мы рассматриваем вариант, при котором наши дроны с помощью Starlink будут охотиться не только на оккупированных территориях, но и на территории Российской Федерации,

– отметил спикер.

Ранее аналитики уже обсуждали возможность временно приостановить удары по российским НПЗ в обмен на расширение зоны действия спутниковой связи примерно на 300 километров вглубь России. Этот компромисс позволит сохранить поддержку США и перенаправить внимание дронов на вражеские дата-центры.