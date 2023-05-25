Беспилотник был сбит в 4:18 в Днестровском районе Черновицкой области. Обломки повредили три дома в Хотине и две линии электропередачи.

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Также возник пожар в гараже. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк рассказал, что в результате падения обломков беспилотника травмированных нет.

По состоянию на 9.00 у 140 абонентов в Днестровском районе нет электроснабжения.

Последствия падения обломков "Шахеда" в Хотине: смотрите видео

Очевидцы рассказали детали о ночной атаке "Шахедами"

Во двор одной из жительниц Хотина, которая в момент атаки спала, упали обломки "Шахеда" и она услышала грохот, пишет Суспільне. По ее словам, она выбежала на улицу босиком, потому что в другом доме находилась ее мать.

В доме и во дворе повсюду обломки шифера и стекла, а посреди двора – воронка. Женщина рассказала, что случайно упала в яму, но чудом не поранилась.

После падения обломков "Шахеда" в доме покосились окна – некоторые из них лежат посреди комнат. На тех, которые уцелели – остались трещины. В хозяйственных постройках полностью разрушена крыша, шифер с нее лежит на земле.

Машины, которые стояли во дворах, тоже повредило обломками – в них выбило окна и прогнуло крышу.

Разрушительные последствия после падения обломков "Шахеда" в Хотине / Фото Суспільне и мэр Хотина

Еще один местный житель Максим Сторожинецкий живет недалеко от места, где упали обломки "Шахеда". Он рассказал, что во время атаки был сильный грохот.

"Или это ПВО, или самолет – точно не могу сказать, но был сильный грохот и большая вспышка в небе. Стало очень светло, но самого взрыва не было видно", – рассказал парень.

Председатель Хотинской общины Андрей Дранчук сообщил, что сейчас устанавливают объемы разрушений. В дальнейшем планируют создать комиссию, которая будет подсчитывать нанесенный ущерб, чтобы выплатить людям компенсации.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк заявил, что возмещение за разрушенное жилье может быть по программе еВідновлення.

В ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину "Шахедами". В общей сложности зафиксированы пуски 36 барражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Все дроны были уничтожены. Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.