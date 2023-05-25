Безпілотник збили о 4:18 в Дністровському району Чернівецької області. Уламки пошкодили три будинки в Хотині та дві лінії електропередач.

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Також виникла пожежа в гаражі. Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк розповів, що внаслідок падіння уламків безпілотника травмованих немає.

Станом на 9:00 у 140 абонентів у Дністровському районі немає електропостачання.

Наслідки падіння уламків "Шахеда" у Хотині: дивіться відео

Очевидці розповіли деталі про нічну атаку "Шахедами"

На подвір'я однієї з жительок Хотина, яка в момент атаки спала, впали уламки "Шахеда" й вона почула гуркіт, пише Суспільне. За її словами, вона вибігла на вулицю босоніж, бо в іншій хаті перебувала її мати.

У хаті та на подвір'ї всюди уламки шиферу та скла, а посеред подвір'я – вирва. Жінка розповіла, що випадково впала в яму, але дивом не поранилася.

Після падіння уламків "Шахеда" в будинку похилені вікна – деякі з них лежать посеред кімнат. На тих, які вціліли – залишилися тріщини. У господарських будівлях повністю зруйнований дах, шифер з нього лежить на землі.

Автівки які стояли на подвір'ях, теж пошкодило уламками – у них вибило вікна та прогнуло дах.

Руйнівні наслідки після падіння уламків "Шахеда" в Хотині / Фото Суспільне та мер Хотина

Ще один місцевий житель Максим Сторожинецький живе неподалік місця, де впали уламки "Шахеда". Він розповів, що під час атаки був сильний гуркіт.

"Чи це ППО, чи літак – точно не можу сказати, але був сильний гуркіт та великий спалах у небі. Стало дуже світло, але самого вибуху не було видно", – розповів хлопець.

Голова Хотинської громади Андрій Дранчук повідомив, що наразі встановлюють обсяги руйнувань. Надалі планують створити комісію, яка буде підраховувати завдані збитки, щоб виплатити людям компенсації.

Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк заявив, що відшкодування за зруйноване житло може бути за програмою єВідновлення.

У ніч на 25 травня російські військові атакували Україну "Шахедами". Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі дрони було знищено. Ймовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах держави.