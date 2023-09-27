В игре "блекаут" участниками будут две стороны, – эксперт об ударах СБУ по российской энергетике

Служба безопасности Украины начала наносить удары-возмездия по территории России. Теперь на каждую атаку по нашей энергетической инфраструктуре будут ответные удары.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, на прошлой неделе премьер-министр Шмигаль заявил о первом ударе России по энергетическим объектам Украины после продолжительного перерыва.

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"И почти сразу по врагу был нанесен удар возмездия. Дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области. Без света остались семь населенных пунктов. Причем источники СМИ в СБУ предупредили: на каждый удар по нашей энергетической инфраструктуре будут ответные удары. То есть в игре "блекаут" теперь будут участниками две стороны", – подчеркивает эксперт.

Голобуцкий обращает внимание, что удар наносился дронами, потому что СБУ вовремя начала активно развивать их собственное производство.

Теперь их дроны – как наземные, так и надводные – широко используются во многих сложных операциях: от спецопераций в оккупированном Крыму и ликвидации оккупантов до ударов непосредственно на территории России,

– акцентирует политолог.

Что ждет россиян в случае атаки на украинскую инфраструктуру / Фото СБУ

Он добавил, что первые удары-возмездия сразу не остановят Россию.

Однако точно заставят задуматься. И слова "блекаут" и "генераторы" россияне теперь услышат не только в своих пропагандистских шоу: они войдут в их повседневную жизнь,

– резюмирует эксперт.

Напомним, что ранее дрон СБУ сбросило взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области. Без света осталось семь населенных пунктов.