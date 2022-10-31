Пока известно, что погиб 141 человек. Из-под развалин и воды спасли 177 человек.
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Детали трагедии
По словам очевидцев, на почти 150-летнем недавно отремонтированном мосту были также женщины с детьми. Когда порвались тросы, десятки людей упали в реку.
Местные СМИ сообщили, что мост в штате Гуджарат над рекой Маччу для жителей открыли всего 5 дней назад. На момент трагедии там находились около 400 человек.
Еще одна трагедия в Южной Корее: что известно
- В столице Южной Кореи Сеул 29 октября начались массовые празднования в честь Хэллоуина. Страна впервые за 3 года не имеет карантинных ограничений, поэтому на улицы вышли 100 000 человек.
- Из-за этого возникла давка. Как сообщили свидетели, большое количество людей ринулось до спуска в ширину примерно 4 метра.
- В милицию поступило 355 сообщений о пропавших без вести. Пока известно о 151 погибшем.
- Власти Южной Кореи объявили до 5 ноября траур.