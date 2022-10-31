Наразі відомо, що загинула 141 людина. З-під руїн та води вдалось врятували 177 людей.
До теми В Індії завалився міст, на якому були сотні людей: кількість загиблих може зрости до понад 100
Деталі трагедії
За словами очевидців, на майже 150-річному мосту, який нещодавно відремонтували, були також жінки з дітьми. Коли порвалися троси, то десятки людей впали в річку.
Місцеві ЗМІ повідомили, що міст у штаті Гуджарат над річкою Маччу для мешканців відкрили лише 5 днів тому. На момент трагедії там перебували приблизно 400 людей.
Ще одна трагедія у Південній Кореї: що відомо
- У столиці Південної Кореї Сеул 29 жовтня почалися масові святкування на честь Хелловіну. Країна вперше за 3 роки не має карантинних обмежень, тому на вулиці вийшли 100 000 осіб.
- Через це виникла тиснява. Як повідомили свідки, велика кількість людей ринула до спуску завширшки приблизно 4 метри.
- До правоохоронців надійшло 355 повідомлень про зниклих безвісти. Наразі відомо про 151 загиблого.
- Влада Південної Кореї оголосила до 5 листопада жалобу.