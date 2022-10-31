Наразі відомо, що загинула 141 людина. З-під руїн та води вдалось врятували 177 людей.

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Деталі трагедії

За словами очевидців, на майже 150-річному мосту, який нещодавно відремонтували, були також жінки з дітьми. Коли порвалися троси, то десятки людей впали в річку.

Місцеві ЗМІ повідомили, що міст у штаті Гуджарат над річкою Маччу для мешканців відкрили лише 5 днів тому. На момент трагедії там перебували приблизно 400 людей.

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