Российский депутат выпал из окна гостиницы в Индии и умер

Российский депутат Павел Антов умер во время отдыха в Индии. За 2 дня до этого в этом отеле умер его друг-предприниматель.

65-летний Павел Антов умер, упав с третьего этажа отеля в районе Раягада штата Одиша. Это произошло через 2 дня после того, как его попутчика нашли мертвым в той же гостинице 22 декабря. Об этом пишут российские СМИ.

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2 смерти за 2 дня: что известно об инциденте

Вице-спикер областного парламента Вячеслав Картухин написал, что Павел Антов умер "в результате трагических обстоятельств". Тело депутата обнаружили перед гостиницей в субботу, 24 декабря. Это произошло через два дня после того, как в той же гостинице умер друг Антова, 61-летний предприниматель из Йошкар-Олы Владимир Быданов.

Владимир Быданов умер 22 декабря. Его обнаружили без сознания в номере на первом этаже гостиницы, рядом с ним было несколько пустых бутылок из-под вина. Когда российский предприниматель был доставлен в больницу, врачи констатировали смерть.

Что говорят в полиции

В Законодательном собрании Владимирской области VII созыва Антонов от партии "Единая Россия" работал председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, а также в составе комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, дел семьи, молодежи и средств массовой информации Также он основал группу компаний колбасных изделий "Владимирский стандарт", которая стала одной из самых успешных в регионе.

О смерти Павла Антова стало известно вечером в воскресенье, 25 декабря. Полиция "пока не видит криминальной составляющей" в гибели Павла Антова и Владимира Быданова. По предварительным данным, причиной смерти Быданова стал сердечный приступ, а Антов выпал из окна.