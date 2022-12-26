Хотя на рейтингах Путина и российских властей это ни в коем случае не скажется. Такое мнение в эфире 24 канала выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Последствия взрывов на "Энгельсе"
Собеседник отметил, что в последние месяцы в России при загадочных обстоятельствах погибают высокопоставленные должностные лица российской армии.
Я не говорю о текущих генералах. Там бывшие командующие сухопутными войсками, возможно, там старость. Руководители компаний военно-промышленного комплекса Росии. Они начинают погибать,
– отмечает Иван Ступак.
В частности, недавно был пример загадочной смерти Александра Бузакова – генеральный директор компании "Адмиральские верфи". Она занимается производством подлодок, являющихся носителями ракет "Калибр".
Взрывы на аэродроме "Энгельс": смотрите видео
"И до этого были случаи. Кто-то из окна там выпал. То есть, я думаю, что можно ожидать очередь загадочных смертей российских топ-чиновников разных предприятий ВПК", – заявил экс-сотрудник СБУ.
В то же время в российской армии, по его мнению, могут состояться только лишением должностей. Но вряд ли это будут какие-то топ-лица – только найдут козла отпущения.
Повторный взрыв на "Энгельсе"
- Второй взрыв на аэродроме "Энгельс" в России прозвучал в ночь на 26 декабря. Это аэродром стратегической авиации русских воздушно-десантных сил. Предыдущие взрывы там произошли в начале декабря.
- В результате взрыва уже известно о жертвах и пострадавших. Речь о российских военных и, вероятно, лётчиках. Но точное их количество пока не называют.
- Могли также пострадать и самолеты, которые запускают ракеты по украинским городам Все, что известно о взрыве на "Энгельсе" - мы собрали в нашем материале.
- В российских телеграмм-каналах также распространяют информацию, что в результате взрыва на "Энгельсе" мог быть поражен пункт управления базой. Официально эта информация пока не подтверждена.