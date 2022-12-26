Хоча на рейтингах Путіна та російської влади це в жодному разі не позначиться. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Наслідки вибухів на "Енгельсі"

Натомість співрозмовник зазначив, що в останні місяці в Росії за загадкових обставин гинуть високопосадовці армії.

Я не кажу про генералів поточних, які є. Там колишні командувачі сухопутних військ, можливо, там старість. Керівники підприємств військово-промислового комплексу Росії. Вони починають гинути,

– відзначає Іван Ступак.

Зокрема, нещодавно був приклад загадкової смерті Алєксандра Бузакова – генерального директора компанії "Адміральскіє вєрфі". Вона займається виробництвом підводних човнів, що є носіями ракет "Калібр".

Вибухи на аеродромі "Енгельс": дивіться відео

"І до цього були випадки. Хтось з вікна там випав. Тобто, я думаю, що можна очікувати чергу загадкових смертей російських топ-посадовців різних підприємств ВПК", – заявив ексспівробітник СБУ.

Натомість у російському війську, на його думку, можуть відбутися лише позбавленням посад. Та навряд це будуть якісь топ-особи – лише знайдуть цапа-відбувайла.

Повторний вибух на "Енгельсі"