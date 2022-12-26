Хоча на рейтингах Путіна та російської влади це в жодному разі не позначиться. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Наслідки вибухів на "Енгельсі"
Натомість співрозмовник зазначив, що в останні місяці в Росії за загадкових обставин гинуть високопосадовці армії.
Я не кажу про генералів поточних, які є. Там колишні командувачі сухопутних військ, можливо, там старість. Керівники підприємств військово-промислового комплексу Росії. Вони починають гинути,
– відзначає Іван Ступак.
Зокрема, нещодавно був приклад загадкової смерті Алєксандра Бузакова – генерального директора компанії "Адміральскіє вєрфі". Вона займається виробництвом підводних човнів, що є носіями ракет "Калібр".
Вибухи на аеродромі "Енгельс": дивіться відео
"І до цього були випадки. Хтось з вікна там випав. Тобто, я думаю, що можна очікувати чергу загадкових смертей російських топ-посадовців різних підприємств ВПК", – заявив ексспівробітник СБУ.
Натомість у російському війську, на його думку, можуть відбутися лише позбавленням посад. Та навряд це будуть якісь топ-особи – лише знайдуть цапа-відбувайла.
Повторний вибух на "Енгельсі"
- Другий вибух на аеродромі "Енгельс" у Росії пролунав у ніч проти 26 грудня. Це летовище стратегічної авіації російських повітряно-десантних сил. Попередні вибухи там були на початку грудня.
- Внаслідок вибуху вже відомо про жертв і постраждалих. Мова про російських військових і, ймовірно, льотчиків. Однак точну їхню кількість наразі не називають.
- Могли також постраждати й літаки, які запускають ракети по українських містах. Усе, що наразі відомо про вибух на "Енгельсі" – ми зібрали в нашому матеріалі.
- У російських телеграм-каналах також поширюють інформацію, що внаслідок вибуху на "Енгельсі" міг бути вражений пункт управління базою. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.