Это произошло во вторник, 4 июня, примерно в 13:20 по местному времени. Воздушное судно разбилось в поле одного фермерского хозяйства вблизи села Ширасгаон.
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Самолет находился на капитальном ремонте
На момент падения в самолете находились двое пилотов. Специальный генеральный инспектор полигона Нашик сообщил, что они оба благополучно катапультировались. Мужчины получили незначительные травмы и сейчас, по информации издания TN, находятся в больнице.
В Индии разбился Су-30 / Фото PTI и Journalite
После падения воздушное судно загорелось. Пожар пожарные уже ликвидировали. Обломки Су-30MKI разлетелись в радиусе 500 метров.
Еще одно индийское издание ABP также сообщило, что этот истребитель находился в индийской государственной аэрокосмической и оборонной компании Hindustan Aeronautics Limited на капитальном ремонте. Он как раз проходил летные испытания. После этого его должны были вернуть для эксплуатации в Воздушные силы Индии.
В полиции Индии также рассказали журналистам, что хотя точная причина аварии еще не установлена, но предварительная информация указывает на технические неисправности истребителя.
На месте падения истребителя Су-30 в Индии возник пожар: смотрите видео
Инциденты в мировой авиации: последние новости
- В Турции во вторник, 4 июня, разбился военный самолет SF-260 D. Врачи подтвердили гибель пилотов. Причины аварии пока неизвестны.
- За день до этого, 3 июня, в Японии истребители-невидимки F-35A совершили экстренную аварийную посадку в гражданском аэропорту. У одного из них, предварительно, во время полета возникли механические проблемы.
- А накануне, 2 июня, в Португалии во время авиашоу столкнулись 2 самолета, которые выполняли трюки во время авиашоу. Тогда погиб один пилот, а другой – получил легкие травмы.
- А в конце мая подобный инцидент произошел в США. Там разбился военный самолет. На борту был только 1 пилот. Его доставили в больницу с серьезными травмами.