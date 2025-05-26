Об этом 24 Каналу рассказали в Министерстве иностранных дел.
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Что известно об инциденте с судном в Индии
Украинцы, которые были среди членов экипажа – спасены. Они находятся в безопасности.
Сейчас спасенным членам экипажа предоставляется вся необходимая помощь, в частности медицинские услуги,
– сообщили в МИД.
Там выразили благодарность военно-морским силам и береговой охране Индии за высокий профессионализм и спасение людей.
Украинские дипломаты направили запросы в компетентные органы Индии с целью получения более подробной информации. Дело находится на контроле диппредставительства.