Про це 24 Каналу розповіли у Міністерстві закордонних справ.

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Що відомо про інцидент з судном у Індії

Українці, які були серед членів екіпажу – врятовані. Вони перебувають у безпеці.

Наразі врятованим членам екіпажу надається уся необхідна допомога, зокрема медичні послуги,

– повідомили у МЗС.

Там висловили вдячність військово-морським силам і береговій охороні Індії за високий професіоналізм і порятунок людей.

Українські дипломати направили запити до компетентних органів Індії з метою отримання більш детальної інформації. Справа перебуває на контролі дипустанови.